Milan-Barcellona, promossi e rimandati: Torriani l'eroe dei calci di rigore, super coppia Leao-Pulisic. Male Terracciano e Loftus-Cheek

Al M&T Bank Stadium di Baltimora il Milan di Paulo Fonseca vince ai rigori contro il Barcellona di Hansi Flick dopo aver pareggiato 2-2 nei 90 minuti grazie alle reti di Jovic e Pulisic alle quali ha risposto Lewandowski con una doppietta. Termina così la Tournée americana dei rossoneri, 2 vittorie contro City, Real Madrid e un pareggio contro il Barcellona (vittoria poi maturata per l'appunto ai calci di rigore). Di seguito si riportano alcuni promossi e rimandati tra i giocatori del Milan.

PROMOSSI

Lorenzo Torriani: che bella storia quella del giovane portiere classe 2005, schierato titolare da Fonseca contro Real e Barcellona dopo l'infortunio di Sportiello. Questa sera si è reso protagonista di importanti interventi nel corso della gara dimostrando affidabilità e sicurezza ma soprattutto è stato decisivo nella lotteria dei rigori parandone due a Junyent e Faye. Con la speranza che questo ragazzo possa giocarsi le proprie carte in prima squadra, il futuro per ora è roseo!.

Rafa Leao: è una certezza di questo Milan, gli bastano 45 minuti per demolire la fascia sinistra del Barcellona e servire un splendido assist per Pulisic. Nel corso della sua partita, durata appunto 45 minuti è uno dei giocatori più pericolosi del Milan. Quest'anno ci sarà bisogno di un Leao in modalità leader, proprio come stasera con la fascia da capitano al braccio.

Christian Pulisic: Gol e assist, icona americana del Milan all'estero e sempre più uomo squadra in campo. Chris gioca una partita di qualità condita anche da diversi momenti di down come la prima parte del secondo tempo dei rossoneri. Nella prima frazione di gioco, da trequartista prima inventa la palla del vantaggio per Jovic e poi concretizza l'assit di Leao per il raddoppio, bene così.

Alexis Saelemaekers: altra ottima prova del belga, questa sera da terzino, che si sta guadagnando la conferma di Fonseca. Buona la sua prestazione soprattutto in aiuto a un Terracciano. Nella ripresa è abile anche a spostarsi in chiave offensiva, sempre con la solita e generosa corsa.

RIMANDATI

Filippo Terracciano: il terzino arrivato a gennaio dall'Hellas Verona gioca ancora titolare a sinistra ma pare lontano dalla migliore condizione, lento e in difficoltà con la qualità degli esterni blaugrana. Questo si vede soprattutto dalle scelte timide e imprecise, non sembra essere ancora pronto.

Loftus-Cheek: schierato prima come mediano e successivamente come falso nove, non incide e fatica per tutta la durata della sua gara. 86 minuti di corsa a vuoto e timidi tentativi offensivi, il gigante inglese dovrà essere forse schierato in altre posizioni in campo, per questa sera brutta prova purtroppo.

Fikayo Tomori: troppi errori e palle lette male dal centrale inglese, che come Thiaw non è autore di una buona prestazione. Il Milan soffre tanto, troppo sulle palle imbucate centralmente e la difesa ne risente. Dispiace dirlo, ma questa sera non una grande prova da parte della retroguardia rossonera.