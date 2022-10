Milan, battute Juve ed Inter prima della decima giornata: non succedeva dalla stagione 1970/1971

Fonte: Opta

Grande vittoria per il Milan, che ha superato la Juventus per 2-0 a San Siro nel match valido per la nona giornata di Serie A. I rossoneri, guidati alla vittoria dalle reti di Tomori e Brahim Diaz, hanno battuto sia i bianconeri che l'Inter prima della decima giornata di campionato. Un simile score non si vedeva da più di cinquant'anni, dato che in precedenza è stato registrato soltanto nella stagione 1970/1971. A riferirlo è Opta.