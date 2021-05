Milan-Benevento 2-0, Calhanoglu e Theo decisivi per una vittoria meritata

Al Milan bastano i gol di Calhanoglu e Theo, in mezzo ad una miriade di occasioni sprecate, per superare il Benevento. Rossoneri in controllo del match dall’inizio alla fine, con la concretezza sotto porta degli uomini di Pioli come unica pecca. Il risultato sarebbe potuto essere ben più rotondo, ma complice anche un Montipò in stato di grazia il tabellino recita “solo” 2-0. Fondamentale il ritorno di Ibra, lo svedese ha cambiato totalmente approccio alla partita e modo di attaccare della squadra. Tre punti fondamentali per la corsa Champions, soprattutto in vista della prossima giornata che vedrà il Milan sfidare la Juventus all’Allianz Stadium.