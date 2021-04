Milan-Benevento, a che ora e dove vedere la sfida tra rossoneri e Sanniti

Dopo la brutta sconfitta maturata in casa con Lazio, il Milan si riaffaccia al campionato per la gara interna con il Benevento. La sfida con i Sanniti allenato dall'ex Pippo Inzaghi, in particolare, sarà visibile dalle 20.45 del 1 maggio su Dazn, sia da App che sul canale 209 di Sky.

Domani sabato 1 maggio, a partire dalle ore 20:45, la piattaforma di streaming trasmetterà la partita MILAN-BENEVENTO.

Il pre-partita vedrà protagonisti, in diretta dallo stadio San Siro di Milano, Diletta Leotta e Massimo Donati, telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

Milan-Benevento sabato 1 maggio ore 20:45

Canale tv e Streaming: DAZN e DAZN1

Attiva ora DAZN. Guarda Milan-Benevento e d isdici quando vuoi!