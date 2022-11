Milan, Bennacer è uno degli uomini chiave della squadra: i numeri dell'algerino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ismael Bennacer è uno degli uomini chiave del Milan. A testimoniarlo ci sono alcuni numeri dell'algerino riportati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: il centrocampista rossonero è il secondo giocatore in Serie A per palloni recuperati, è il secondo giocatore del Diavolo per numero di passaggi ed è il primo in assoluto tra i rossoneri per occasioni create. Ecco altri dati che Bennacer ha fatto registrare nelle sue 15 presenze in campionato (su 15 partite giocate): 186 verticalizzazioni (la media è di 12,40 a partita), 81 lanci (media 5,4 a gara, gli altri centrocampisti lanciano con una media di 2,41), 25 dribbling riusciti (1,67 a gara, gli altri centrocampisti della Serie A non arrivano a 0,5).