Milan, Bennacer eletto nuovamente MVP del mese

Con un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, il Milan ha comunicato che è ancora Ismael Bennacer l’MVP del mese, per la seconda volta di fila. La società rossonera scrive: “È ancora Isma il vostro MVP del mese!”.

@IsmaelBennacer wins the @emirates MVP award for the second month in a row



È ancora Isma il vostro MVP del mese! #SempreMilan pic.twitter.com/QrjFdVpJl5