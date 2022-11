Milan-Bennacer, intesa di massima tra club e giocatore per il rinnovo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato ieri da diverse testate e come riferito anche oggi dal QS, il Milan e Ismael Bennacer sarebbero vicini all'intesa sul rinnovo del contratto del calciatore algerino che allungherebbe la sua permanenza in rossonero fino al 2027. Il centrocampista aumenterebbe sensibilmente anche il suo stipendio: dal milione e mezzo attuale fino ai 4 milioni più bonus della nuova firma. La pausa per il Mondiale, a cui l'Algeria non parteciperà, sarà d'aiuto a concretizzare e formalizzare l'intesa.