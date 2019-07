Milan, Bennacer prossimo rossonero? Lo scambio di commenti su Instagram con Krunic può essere un indizio

Rae Krunic è stato ufficializzato oggi come nuovo calciatore del Milan. Il bosniaco ha celebrato questo traguardo su Instagram. Sotto a questo post, Bennacer, anch'esso in orbita rossonera, ha commentato con una serie di cuori e mani che applaudono. Sembra eloquente la risposta di Krunic, che potrebbe far intendere un prossimo approdo al Milan dell'algerino. Ecco in foto lo scambio di commenti.