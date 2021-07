Milan, Bennacer vuole ritrovare il gol che gli manca da un anno

Ismael Bennacer, dopo i tanti problemi avuti nella stagione 2020/2021, vuole riscattarsi, ritrovare la rete che gli manca da un anno e riprendersi in maniera continuativa la cabina di regia della squadra allenata da Stefano Pioli. Bennacer, come detto, vuole tornare a iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori. L’unica volta che ci è riuscita con il Milan è stata il 18 luglio 2020 nella vittoria per 5-1 contro il Bologna a San Siro. Un anno senza fare gol. Vero è che il suo compito principale non è questo, ma la soddisfazione personale ogni tanto ci vuole. Vedremo se nella stagione che sta per partire, l’algerino riuscirà ad andare a segno.