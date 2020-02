Ennesimo infortunio per Lucas Biglia. Il centrocampista argentino si è fermato nuovamente, stavolta a causa di una distorsione al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. L’ex Lazio dovrà rimanere ai box almeno per un mese. Un lungo stop che si aggiunge a quello di Krunic: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, in mediana la coperta è sempre più corta.