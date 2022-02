Milan bloccato a Salerno, La Repubblica: "Tanti errori da perdere la testa..."

All'indomani del 2-2 di Salerno, è dura l'analisi proposta dal quotidiano 'La Repubblica' sulla prestazione del Milan di Stefano Pioli che oggi può essere sorpassato dall'Inter e domani raggiunto dal Napoli. "È finita - si legge - con i giocatori dell’ultima in classifica radunati a grappolo al centro del campo a festeggiare, perché avevano appena fermato la prima, che stasera rischia di non essere più tale: l’Inter, che ha due partite in meno, la può sorpassare, il Napoli la può agganciare. Eppure il 2-2 strappato a fatica alla Salernitana è congruo". Nel finale di articolo, La Repubblica si sofferma poi sull'atteggiamento di Pioli: "Ha un po’ aggiustato le cose Rebic, cogliendo col destro da fuori area Sepe impietrito. Ma di pietra è rimasto soprattutto Pioli: questo intoppo non ci voleva".