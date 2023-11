Milan-Borussia in chiaro? Dove vedere la sfida contro il Dortmund

Il Milan domani sera si gioca tanto in Champions League contro il Borussia Dortmund. Una gara fondamentale per il cammino europeo rossonero, con la squadra di Pioli che non può più sbagliare se vuole centrare il traguardo degli ottavi di finale della competizione. La gara è in programma a San Siro e il calcio di inizio sarà alle ore 21. La partita sarà visibile in anche in chiaro.

La gara potrà essere seguita su Sky Sport e su Mediaset Infinity, ma ci sarà la possibilità di assistere alla sfida anche in chiaro. Mediaset infatti trasmetterà l'incontro anche su Canale 5. La partita, per chi non potesse seguirla in televisione, sarà possibile seguirla anche tramite il live testuale di MilanNews.it, come di consueto.