Milan, Brahim Diaz a secco di gol dal 25 settembre

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il periodo non positivo per Brahim Diaz prosegue. A parte l'ultima mezzora del derby del 5 febbraio e la successiva bella gara contro la Lazio in Coppa Italia, il numero 10 spagnolo non sta riuscendo ad incidere come vorrebbe e dovrebbe. Un dato significativo a dimostrarlo: non segna dal 25 settembre 2021 in Spezia-Milan 1-2 e non mette a referto un assist dal match contro la Salernitana del 4 dicembre 2021.