Milan-Udinese era stata caratterizzata per i rossoneri da un dato decisamente negativo: nessun tiro in porta nell'arco dei novanta minuti. La formazione di Giampaolo, ieri contro il Brescia, è riuscita, almeno in parte, a riscattarsi. La rete che ha deciso la seconda giornata di campionato, infatti, è arrivata al primo tiro nello specchio in Serie A.