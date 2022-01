Milan, buon compleanno a Yepes: l'ex difensore compie 46 anni

Oggi in casa Milan si ricorda Mario Yepes. L’occasione è il suo 46esimo compleanno. Nato il Colombia il 13 gennaio 1976, Yepes ha giocato in Italia con le maglie di Chievo, Milan e Atalanta. Con i rossoneri ha disputato 46 partite in 3 anni (dal 2010 al 2013), vincendo uno scudetto e una supercoppa italiana con Massimiliano Allegri in panchina. Il club rossonero gli fa gli auguri scrivendo: “Tanti auguri al nostro ex difensore Mario Yepes”.

A rock-solid defender turns 46: have a great day, Mario



Tanti auguri al nostro ex difensore Mario Yepes: pásalo bien! #SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/a72yCsDgi6 — AC Milan (@acmilan) January 13, 2022