Milan, buon compleanno Mister!

Per Stefano Pioli è un compleanno speciale. Coincide con il suo esordio sulla panchina rossonera, a San Siro, in occasione di Milan-Lecce. Festeggerà 54 anni in campo, sperando di regalarsi la (prima) vittoria di questa nuova avventura professionale. A undici giorni dall'annuncio ufficiale, durante la sosta del campionato il nostro allenatore ha già iniziato a lavorare al massimo ma ha avuto ancora poco tempo per mettere mano alla squadra, tornata al completo solo qualche giorno fa dopo il ritorno di tutti i nazionali.



Pioli ce la metterà tutta per far crescere i giocatori, per farli rendere al meglio. Tra gli obiettivi anche quello di riconquistare i tifosi. Idee, intensità e spregiudicatezza le sue parole chiave in sede di presentazione. In bocca al lupo allora, e tanti auguri Mister!