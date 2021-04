In avvicinamento a Parma-Milan, sfida in programma sabato pomeriggio, si può guardare a dati e statistiche dei rossoneri contro i crociati. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro il Parma: risale infatti al marzo 2010 l’ultima gara in cui il Milan non ha segnato al Tardini in campionato, con Leonardo in panchina.