Milan, buon test con il Real Madrid. Primo rigore parato per Maignan

Il pareggio a reti bianche tra Real Madrid e Milan mette in evidenzia due notizie per i rossoneri. Una fase difensiva di buon livello, in cui gli uomini di Stefano Pioli continuano a non subire gol durante i tempi regolamentari, proprio come era successo contro il Valencia in settimana, e una fase offensiva da migliorare. Il palo di Theo Hernandez e il gran tiro a giro di Brahim Diaz disinnescato dal portiere dei blancos, sono le uniche dure vere eccezioni. Il Milan però continua a faticare in avanti, probabilmente per mancanza di qualità in quella zona del campo. Ed è proprio lì che la dirigenza dovrà mettere mano nel mercato per migliorare il livello della squadra. In difesa da segnalare il ritorno in campo di Simon Kjaer che dopo l’uscita dal campo di Calabria e Romagnoli ha preso la fascia da capitano.

Ottima la partita di Maignan che ha parato un rigore a Bale, lui che in passato ne ha neutralizzati diversi, mostrando una buona attitudine nel difendere i pali sui tiri da rigore. In settimana ci sarà il ritorno a Milanello di Franck Kessie, mentre Ismael Bennacer è guarito dal Covid e presto si aggregherà alla squadra. Domani e martedì ci sarà riposo per la squadra di Stefano Pioli, mentre a fine settimana l’ultima prova in amichevole contro il Panathinaikos prima dell’inizio del campionato.