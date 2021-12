Milan, buone notizie su Giroud: potrebbe accorciare i tempi di recupero

L'infortunio di Pellegri ha reso un po' meno dolce la vittoria con la Salernitana. Da Milanello, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, arriva un buona notizia che riguarda Giroud. Stando a quanto riferito dalla rosea, i tempi di recupero dalla lesione al bicipite femorale potrebbero accorciarsi: il francese, dunque, potrebbe tornare a disposizione per il big match contro il Napoli del 19 dicembre o per l’ultima sfida del 2021 con l'Empoli in programma tre giorni più tardi.