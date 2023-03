Milan, c'è anche Ibra in lizza per un posto da titolare a Udine

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, anche Zlatan Ibrahimovic sarebbe in corsa per un posto da titolare a Udine sabato sera. Olivier Giroud è squalificato e Stefano Pioli deve correre ai ripari: i rincalzi naturali, per una questione di condizione, sarebbero Origi e Rebic ma Zlatan sta meglio settimana dopo settimana. Bisogna solamente capire quanti minuti ha lo svedese nelle gambe: il belga sembra in vantaggio ma con Zlatan mai dire mai.