Milan, c’è l’Udinese sulla strada della capolista. Pioli vuole rimanere in alto

Il Milan è determinato a rimanere in alto in classifica, ma oggi non sarà una passeggiata contro l’Udinese, in uno stadio in cui i rossoneri hanno spesso faticato. L’anno scorso alla Dacia Arena era arrivata la prima sconfitta stagionale di Marco Giampaolo, ma questo è un altro Milan con un’altra mentalità. I rossoneri ora sono più sicuri dei propri mezzi e più maturi, e la partita di oggi sarà un test per rimanere in vetta: “Stiamo vivendo un momento positivo e dobbiamo sfruttare questo entusiasmo. Siamo in testa e vorremo rimanerci. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, con l’Udinese sarà pieno di insidie contro un avversario tosto”, ha spiegato l’allenatore Stefano Pioli.

Il Milan dopo aver effettuato una rotazione ragionata in Europa League, ora manderà in campo la formazione titolare. Ibrahimovic guiderà l’attacco, e sarà supportato da Leao, nonostante sia tornato tra i convocati Ante Rebic: “Ha fatto bene gli ultimi due allenamenti, è disponibile. Partirà dalla panchina, potrà fare uno spezzone di partita”, in riferimento al croato, mentre su Leao ha dichiarato: “Rafa sta crescendo. Non si deve accontentare perché può dare di più. Ci sono tante situazioni in cui può fare meglio, ma parliamo di un percorso che è all'inizio. È giusto aspettarsi passi in avanti ma è anche giusto avere pazienza per farlo crescere. Lui si sta sforzando". Calhanoglu e Saelemaekers completeranno la linea dei trequartisti, a centrocampo torna la diga formata da Kessie e Bennacer, mentre in difesa saranno costretti agli straordinari Kjaer e Romagnoli, con Hernandez che tornerà dal primo minuto dopo la gara in panchina contro lo Sparta Praga in Europa League, un match di riposo concordato con l’allenatore. In porta torna Donnarumma dal primo minuto.