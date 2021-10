Milan, c’è un problema in difesa: troppi gol subiti

Il Milan non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. Anche a Bologna i rossoneri sono riusciti a vincere, ma Pioli deve capire in fretta dove sta il problema. Come riporta Tuttosport, messo da parte il risultato, vanno chiariti i motivi di questi scompensi difensivi, che fanno subire troppe occasioni e troppi gol. Le assenze certamente pesano, ma in questo momento al Milan mancano equilibrio e brillantezza.