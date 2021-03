Milan, caccia al terzino: su Hysaj c'è la concorrenza di Roma e Lazio

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è stato proposto al Milan dal suo procuratore in quanto a fine stagione terminerà il suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis. Su Hysaj però, non ci sarebbe solo il Milan. È notizia di oggi che anche Roma e Lazio sarebbero interessate a tesserare il giocatore classe 1994 per averlo in rosa a partire dalla prossima stagione.