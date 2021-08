Milan-Cagliari, lo storico della sfida sorride alla squadra rossonera

Domani sera si giocherà Milan-Cagliari, valida per la seconda giornata di Serie A 21/22. Lo storico della sfida sorride ai rossoneri: il Milan è la squadra che ha inflitto il maggior numero di sconfitte in Serie A al Cagliari: nei precedenti sono state 43 le vittorie rossonere, a fronte di 27 pareggi e 8 sconfitte. La sfida di domani sarà la numero 40 in casa rossonera (26 V, 10 N, 3 P).