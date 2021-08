Milan-Cagliari, prosegue la vendita dei biglietti

Prosegue la vendita dei biglietti per Milan-Cagliari, che sta procedendo sia fisicamente presso Casa Milan (ingresso lato museo) sia online. Proprio il sistema di vendita telematico è quello maggiormente consigliato per chi non può recarsi in via Aldo Rossi e per acquistare il tuo biglietto basta CLICCARE QUI per accedere alla pagina specifica sul sito del Milan con relativi prezzi per i vari settori.