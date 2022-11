MilanNews.it

Davide Calabria, capitano del Milan out per infortunio dal primo ottobre gara che il Milan vinse a Empoli, ha pubblicato questa mattina una foto direttamente dalla palestra di Milanello nelle proprie storie di Instagram. Il terzino rossonero dunque anche in questo periodo di pausa non perde tempo ed è al lavoro per tornare al più presto in campo.