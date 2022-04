MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dal sito della Lega Serie A, Davide Calabria, con 10,255km percorsi a partita, è il giocatore del Milan che mediamente corre di più in campionato. Un bel traguardo per il terzino classe 1996, che in questa speciale classifica precede Sandro Tonali (10,183km) e Franck Kessie (10,170km).