Milan, Calabria e la “seconda pelle” rossonera. Ibrahimovic carico a Milanello

“Il Milan per me è la mia seconda pelle, la mia seconda famiglia”. Davide Calabria può finalmente festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2025, annunciato nella giornata di ieri dal club di via Aldo Rossi. Grande soddisfazione per il terzino cresciuto nel settore giovanile, e dopo aver attraversato stagioni difficili l’anno scorso è finalmente esploso, diventando uno dei più affidabili della rosa di Stefano Pioli. Un rinnovo voluto a tutti i costi, a differenza di Donnarumma (anche lui cresciuto nel settore giovanile milanista) che invece ha preferito andare via per guadagnare di più: “Sono cresciuto qui, sono qui da 15 anni, ho vissuto tante emozioni da ragazzino e ora in prima squadra. Sono contento di poter continuare questo percorso insieme", ha detto Calabria ai microfoni di Milan Tv. Il rinnovo di Calabria è stato annunciato dopo mesi di trattative: “E' emozionante continuare questo percorso insieme perchè io sono cresciuto con questa maglia addosso. Per me è un piacere e un onore far parte di questa famiglia”.

Calabria lavorerà ancora a parte per qualche giorno, poi inizierà a farlo con il resto del gruppo. A Milanello invece c’è un Ibrahimovic che scalpita per tornare a giocare con il pallone. Per ora lo svedese dovrà lavorare in palestra e tra una decina di giorni potrà esercitarsi con il pallone. Ibrahimovic, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato due foto con un pallone in mano e questo messaggio: "Mi sei mancato amore mio, ma prima ho bisogno di lavorare". Potrebbe farcela per la prima o seconda di campionato. Conto alla rovescia per Ibra.