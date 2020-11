Milan, Calabria e Saelemaekers puntano la gara con l'Hellas Verona

Dopo la mancata convocazione nella gara con il Lille, Davide Calabria e Alexis Saelemaekers con tutta probabilità ritorneranno in squadra per la sfida con l'Hellas Verona. La corsia destra titolare del Milan ha ottenuto un turno di riposo ma l'assenza dei due si è sentita contro il Lille. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due giovani dovrebbero ritornare riposati e pronti per il riscatto del Milan nella gara con il Verona.