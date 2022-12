Milan, Calabria ha indossato la fascia da capitano 28 volte

Davide Calabria, che da quest'anno è il capitano titolare del Milan, ha già indossato la fascia nel corso dell'ultima stagione sfruttando le assenze di Romagnoli. Il terzino rossonero in totale ha indossato i gradi di capitano dei rossoneri in 28 occasioni diverse dal primo minuto. La prima volta fu il 23 afosto del 2021 in occasione della prima giornata di campionato contro la Sampdoria, vinta per 0-1 grazie a Brahim Diaz.