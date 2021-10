Milan, Calabria in panchina contro Verona: in Champions giocherà da terzino sinistro

Davide Calabria, che è stato costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale azzurra per un affaticamente muscolare, ha smaltito il suo problema fisico e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Secondo Tuttosport, domani contro il Verona il terzino partirà inizialmente dalla panchina, mentre tornerà titolare martedì in Champions League contro il Porto dove giocherà a sinistra vista l'assenza di Theo Hernandez a causa del Covid.