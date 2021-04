Milan, Caldara tornerà a fine stagione: Pioli deciderà se dargli una chance

Mattia Caldara, attuale difensore dell’Atalanta, a fine stagione farà ritorno al Milan, squadra proprietaria del cartellino. Infatti, il prestito di 18 mesi che le due società avevano concordato a gennaio 2020, terminerà. Caldara in questa stagione ha giocato, per ora, appena 113 minuti in tutte le competizioni. La società bergamasca è intenzionata a non tenere il giocatore in rosa in vista della prossima stagione. Caldara tornerà al Milan e con i rossoneri farà la preparazione atletica, poi, sarà mister Stefano Pioli a decidere se concedergli una chance oppure darlo via. Queste sono le notizie raccolte e riportate dal Corriere dello Sport.