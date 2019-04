La mira continua a essere un problema per Calhanoglu, ancora a secco di gol in questo campionato. Il turco (37 tiri in Serie A) ha effettuato quasi lo stesso numero di conclusioni verso la porta di Gonzalo Higuain (39) e Suso (40), ma fatica a inquadrare lo specchio e, soprattutto, a trovare la via del gol (una sola rete in stagione, ma in Europa League).