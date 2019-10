Milan, Calhanoglu ad un passo dalle 100 presenze in partite ufficiali

Roma-Milan potrebbe segnare un traguardo importante per Hakan Calhanoglu. Il turco, in grande forma dopo le ottime prestazioni in nazionale e con il Lecce, qualora giocasse contro la Roma festeggerebbe le 100 presenze in partite ufficiali in rossonero. La prima apparizione del numero 10 nel Diavolo risale al 3 agosto 2017, quando subentrò a Suso al 65° in Milan-Craiova 2-0, terzo turno preliminare di Europa League. Questo il dettaglio delle partite giocate nel Milan, suddivise per competizione:

Serie A: 75

Qualificazioni Europa League - Europa League: 15

Coppa Italia: 8

Supercoppa Italiana: 1