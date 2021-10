Milan, cambiano gli interpreti ma il rendimento è al top

Chi avrebbe mai scommesso su Castillejo e Krunic? In pochi. Eppure, anche stavolta Pioli ha avuto ragione. Questo perché il tecnico può contare su una rosa ampia e funzionale a quelle che sono le sue idee. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, in queste prime otto giornate di campionato, solo in due occasioni l’allenatore rossonero ha schierato la stessa formazione (ad agosto, tra Samp e Cagliari), eppure il rendimento della squadra non ne ha risentito.