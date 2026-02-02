Milan, cambio di programma? Odogu può rimanere in rossonero

Oggi alle 11:00
di Federico Calabrese

In queste ultime ore di mercato, il Milan sta lavorando sulla pista che dovrebbe portare Jean-Philippe Mateta in Italia, con l'attaccante del Crystal Palace che dovrà effettuare un supplemento di visite mediche. In difesa, però, potrebbero non esserci movimenti.

Come spiega il Corriere dello Sport, Max Allegri vorrebbe dare ulteriori fiducia a Koni De Winter e, inoltre, David Odogu potrebbe rimanere in rossonero e non essere ceduto in prestito. Il tedesco è stato utilizzato poco, quattro minuti e una presenza in serie A, ma alla fine potrebbe comunque essere trattenuto.