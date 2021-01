L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sui rinnovi in casa Milan. La prossima settimana - riferisce il noto quotidiano - dovrebbe esserci un nuovo incontro, forse risolutivo, per Calhanoglu, mentre proseguono i contatti con Raiola per il prolungamento del contratto di Gigio Donnarumma. Buone sensazioni per quelli di Calabria e Kessie.