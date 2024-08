Milan, cercasi vittoria: una gioia in undici gare, l'ultima in trasferta alla vigilia di Pasqua

Non è un buon momento per i rossoneri, con il Milan che esce sconfitto da Parma per 2-1, proseguendo purtroppo il digiuno di vittorie che dura da oltre tre mesi. L'ultima gioia rossonera risale infatti all'11 maggio, un 5-1 contro il Cagliari grazie alla doppietta di Pulisic e le reti di Bennacer, Reijnders e Leao. Estendendo lo stato di forma alle gare precedenti, il Milan ha vinto un solo incontro, quello per l'appunto con i sardi, nelle ultime 11 partite.

Per arrivare all'ultima vittoria in trasferta dobbiamo risalire addirittura al sabato della vigilia di Pasqua, 1-2 sul campo della Fiorentina per le reti di Loftus-Cheek e Leao.

Di seguito il tabellino di Parma-Milan:

PARMA-MILAN 2-1

MARCATORI: 2' Man (P), 66' Pulisic (M), 77' Cancellieri (P)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez (75' Cyprien), Sohm (59' Cancellieri); Man (75' Almqvist), Bernabé, Mihăilă (70' Del Prato); Bonny. A disp.: Chichizola, Corvi; Camara, Hainaut, Haj, Kowalski, Mikołajewski. All. Fabio Pecchia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (67' Emerson), Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Musah (67' Fofana), Pulisic (86' Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (86' Jovic). A disp.: Torriani, Raveyre, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bennacer, Chukwueze, Saelemaekers, Jovic. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Pavlovic (M), Emerson (M), Loftus-Cheek (M)

RECUPERO: 3' pt, 5' st