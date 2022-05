Milan, che 2022! Solo due sconfitte da gennaio in avanti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione del Milan è stata incredibile e lo Scudetto conquistato domenica a Reggio Emilia ne è la prova inconfutabile. In particolare, da quando è cominciato il 2022, la squadra di Pioli non ha praticamente più sbagliato. Da gennaio in avanti sono arrivate solo due sconfitte: quella controversa con lo Spezia in campionato e il derby di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Le vittorie sono state 15 e i pareggi 6. Un rendimento da Campioni di Italia.