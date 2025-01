Milan, che fatica lontano da San Siro: i numeri in trasferta del Diavolo

Stasera il Milan sarà impegnato sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata di Serie A. Come riporta il sito della Lega Serie A, c'è grande equilibrio nelle otto trasferte del Diavolo in questo campionato: i rossoneri hanno registrato tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte fuori casa, con 12 gol fatti e 12 reti subite. Considerando solo l’andamento in trasferta nella Serie A 2024/25, infatti, i rossoneri occupano la nona posizione per media punti (1.4).

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Giallatini – Colarossi

IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Serra

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: martedì 14 gennaio 2025

Ore: 18.30

Stadio: Comunale Giuseppe Sinigaglia

Diretta TV: DAZN, Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it