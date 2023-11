Milan, che fatica: questi i numeri nelle ultime 10 partite

Il Milan fatica a dare continuità al proprio percorso di crescita, sia in campionato che in Champions League dove i rossoneri ieri sera, nonostante un buon primo tempo sono poi, nuovamente calati psicologicamente dopo il 2-1 subito da tedeschi. Fa preoccupare la tenuta mentale della squadra, e i pochi punti ottenuti finora tra campionato e coppa. La squadra appare stanca, sfiduciata e con i soliti, troppi infortuni che si aggiungono nell'evidenziare un momento decisamente no per la squadra di Pioli. Il percorso stagionale del Milan è altalenante: dopo un grande avvio in campionato con il primo posto, purtroppo conquistato per poco tempo dopo la vittoria di Genova, era il 7 ottobre, i rossoneri hanno poi dimezzato vistosamente i punti conquistati in Serie A.

Nelle ultime 10 partite, come riporta inoltre anche La Gazzetta dello Sport, questi sono i numeri, tutt'altro che positivi del Milan tra campionato e Champions fino a questo momento: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per una media di 1,2 punti a partita. Con questi dati il Milan rischia davvero di incappare, nuovamente in un tunnel buio e senza luce: i ragazzi allenati da Stefano Pioli dovranno, assolutamente al più presto ritrovare la strada per la risalita.