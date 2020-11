Milan, che intensità: è la prima squadra in A per duelli vinti e contrasti

In questo inizio di stagione è diventata una consuetudine vedere il Milan primeggiare in diverse classifiche legate ad aspetti offensivi e difensivi. I rossoneri, in particolare, comandano la classifica dei duelli vinti e dei contrasti in Serie A. Ibrahimovic e compagni hanno vinto 365 duelli e 54 contrasti superando l'Atalanta (348 duelli vinti e 58 contrasti) e Roma (Duelli vinti: 323 e Contrasti vinti: 47).