Milan, che spaccatura con i tifosi: ecco i capi d’accusa rivolti alla società

vedi letture

La stagione fallimentare che per fortuna si sta per concludere ha portato ad una netta spaccatura tra il Milan e i suoi tifosi che, dopo il ko nella finale di Coppa Italia, hanno scatenato sui social una forte contestazione contro la società. Tra i capi d'accusa ci sono: l’ottavo posto in campionato, il cammino zoppicante in Champions League terminato con l’uscita al playoff con il Feyenoord, la scelta di un allenatore non idoneo come Fonseca sconfessata a Capodanno dalla decisione di affidarsi a un altro straniero come Conceicao.

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che già da settimane va avanti la contestazione del popolo rossonero che sta manifestando tutto il suo malcontento verso il proprietario Gerry Cardinale e tutta la linea di comando del Milan. Settimana prossima è attesa la "resa dei conti" tra il club e i tifosi nell'ultima partita casalinga contro il Monza a San Siro.