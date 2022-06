Milan, che stagione per Tonali: i numeri di una delle colonne rossonere

MilanNews.it

Non c'è dubbio che quella appena conclusa sia stata la migliore stagione di Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero, dopo il primo anno in chiaroscuro, è rinato nell'ultima annata, regalando prestazioni mature e molto spesso decisive. Delle trentotto partite di Serie A il numero otto ne ha giocate ben trentasei, segnando gol pesanti come la doppietta a Verona o la rete contro la Lazio nel finale dell'Olimpico. In generale, le sue gare in rossonero sono state quarantacinque, con un minutaggio pari a 3149'.