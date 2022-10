Milan-Chelsea: a fine partita applausi e cori per Thiago Silva

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La serata di ieri è stata davvero speciale per Thiago Silva che è tornato a giocare a San Siro, cioè lo stadio in cui si è consacrato ed è diventato uno dei più forti difensori al mondo. L'accoglienza dei tifosi del Milan, come previsto, è stata incredibile, così come il tributo a fine partita quando il brasiliano è stato salutato con applausi e cori da parte dei sostenitori rossoneri.