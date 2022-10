Milan-Chelsea, Adani: "Milan penalizzato ma non fino al punto di togliergli la dignità"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto alla BoboTv, Lele Adani ha commentato così il contatto Tomori-Mount in Milan-Chelsea che è costato il rigore ai blues e il cartellino rosso al centrale rossonero: "E' lecito disturbare, è lecito toccare, non è lecito fare fallo e quello non è fallo. Fossi stato Pioli e Tomori mi sarei arrabbiato, mentre Mount ha capito che gli è stata data una opportunità... Poi nel momento che lo dai certo che c'è l'espulsione, ma la cosa ingiusta è stato il rigore che ha penalizzato il Milan. Però, non è stato penalizzato fino al punto di togliergli la dignità perché al Milan non gliela togli: la squadra di Pioli dimostra sempre di lottare insieme".