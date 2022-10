Milan-Chelsea, il video motivazionale dei rossoneri: "I sogni cominciano quando la notte finisce"

MilanNews.it

Il 3-0 a Stamford Bridge è stato duro da accettare, ma la possibilità di riscattarsi arriva subito. Il Milan fa leva su questo concetto per il video motivazionale in vista della sfida di domani sera contro il Chelsea: “La notte può essere buia, può nascondere paure, può spezzare i tuoi sogni, può sembrare infinita, ma la notte poi finisce. Non è una scelta riaprire gli occhi, tornare in campo, respirare profondamente e correre, lottare, battersi per la tua gente. Oggi è un nuovo giorno, e la notte non fa più paura”.