Milan, chi sono gli 'insostituibili' di Pioli? Ecco la top 5

Come mostra Sky Sport in una grafica, mister Pioli ha cinque insostituibili di cui difficilmente riesce farne a meno. Tra questi, il primo in questa particolare classifica è Malick Thiaw, che ha giocato il 97% dei minuti totali.

Segue l'infortunato Krunic, con il 95%, Rafa Leao con il 91%, Reijnders con l'86%, Theo Hernandez con l'82% e chiude la top cinque Olivier Giroud, con l'81% dei minuti totali.