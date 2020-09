Milan Club Dublino: "E' ora di battere una squadra irlandese"

Alcuni membri del Milan Club Dublino, fondato nel 2014, hanno parlato ai microfoni di RTE, emittente di Stato irlandese, della sfida dei rossoneri contro lo Shamrock Rovers: "E' un peccato. E' grande avere il Milan qui, ma è seccante che accada durante questa pandemia. Siamo felici, perchè abbiamo sognato questo momento per anni da quando il nostro Milan Club è stato fondato. Al tempo stesso irritati, perchè non potremo incontrare i giocatori a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Abbiamo fondato questo club nel 2014 perchè ci mancava vedere le partite insieme con gli amici. All'inizio è partito con tre o quattro di noi, poi il Milan Club è cresciuto step by step e ora siamo circa 100 membri. Sono anni che pensiamo a come sarebbe stato grande se il Milan avesse giocato qui in Irlanda. E' la prima volta che il Milan gioca contro una squadra irlandese dal 1975. L'ultima squadra fu l'Athlone Town e finì 0-0, quindi è arrivata l'ora di battere un'irlandese".