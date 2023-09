Milan Club Gaeta: festa dei 35 anni con la coppa del 19° scudetto in ricordo di Giovanni Lodetti

Un fantastico abbraccio di più di cento cuori rossoneri, ha accolto nella splendida Gaeta, la Coppa dei Campioni d’Italia vinta dal Milan nella stagione 2021/22, per la festa dei 35 anni del suo Milan Club. Uno traguardo storico per uno dei più longevi Milan Club del sud pontino che venerdì scorso, 22 settembre 2023, ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno dedicando sentitamente la serata a Giovanni Lodetti, figura storica del AC Milan, scomparso a poche ore dall’inizio della ricorrenza.

Fumogeni e fuochi d’artificio insieme a tutto il popolo del tifo rossonero sud pontino e non solo, con in sottofondo le onde del mare, hanno accolto per la prima volta nel Lazio, uno dei simboli tangibili dell’identità vincente rossonera come la Coppa del 19° Scudetto accompagnata da due storiche figure dell’A.I.M.C. Vincenzo Trovesi e Giordano Maestroni.

Una serata di Gala, voluta fortemente dal presidente Mirko Di Ciaccio e da tutto il direttivo per rivivere la memoria, oltre a quella del campione Lodetti, di quella cavalcata vittoriosa che ha sancito il Milan Campione d’Italia 2021/22, attraverso le emozioni parallele sia della vita sportiva, sia del tifo che abbraccia tutto il popolo rossonero, raccontata e rievocata dal racconto del presentatore della serata Gianluca Lombardi che con le sue parole ha voluto portare per mano ogni tifoso presente a visualizzare e vivere di nuovo quella memorabile stagione e soprattutto quella data storica, quel 22 maggio 2022 in cui tutti eravamo vicini ai nostri campionissimi pronti ad alzare con loro il simbolo del primato. E così, tra due ali di emozionatissimi tifosi, preceduta dalla sfilata dei piccoli cuori rossoneri del club che hanno sbandierato i colori del diavolo, si è fatta strada nelle mani del presidente Di Ciaccio la Coppa Campioni d’Italia della Serie A 2021/22, trofeo aspettato da 11 anni ma che grazie ai campionissimi milanisti, è tornato ad essere di tutti i quei tifosi che amano il diavolo e non si stancheranno mai di gridare “Forza Milan”.

Auguri, brindisi e foto di rito hanno scandito i tempi della serata all’insegna di momenti di condivisione e convivialità, che ha avuto come apice emozionale i momenti della dedica alla memoria di Giovanni Lodetti, accompagnata da un sentitissimo e calorosissimo applauso di tutti i tifosi e la consegna della targa celebrativa ai Consiglieri dell’A.I.M.C. Trovesi e Maestroni, come ringraziamento a loro e tutta l’Associazione Italiana Milan Clubs che, come proferisce la targa, “riesce a trasformare i nostri desideri in realtà” alimentando con passione la fede per il grande Milan. Nelle parole di Giordano Maestroni un sentito ringraziamento per l’accoglienza calorosa e un plauso Mirko Di Ciaccio e a tutto il Milan Club Gaeta che anche a distanza di quasi ottocento chilometri riescono a sostenere attivamente il Diavolo e a nutrire sempre, giorno dopo giorno, con attenzione ed impegno una fiamma che arde sempre nel cuore di ogni tifoso che rende il Milan il club più amato d’Italia.